Panamá expressa preocupação a chefe da ONU por ameaças de Trump sobre o canal

Em uma carta, distribuída à imprensa pelo Ministério das Relações Exteriores panamenho, a missão permanente do Panamá perante a ONU disse a Guterres que as declarações de Trump na segunda-feira, em seu discurso de posse, "são preocupantes".

O governo panamenho manifestou, nesta terça-feira (21), ao secretário-geral da ONU, António Guterres, sua preocupação pela afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que busca retomar o controle do Canal do Panamá.

"Solicitamos seus bons ofícios para transmitir esta comunicação aos 15 membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas", do qual o Panamá faz parte desde 1º de janeiro, ressalta a carta, que resume as declarações de Trump e a resposta do governo panamenho.