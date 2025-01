Panamá audita subsidiária de empresa chinesa que opera portos no canal

Autoridades panamenhas iniciaram uma auditoria sobre a subsidiária da empresa chinesa Hutchison Holdings, que opera dois portos no Canal do Panamá, informaram fontes oficiais nesta terça-feira (21), ao mesmo tempo em que o presidente americano, Donald Trump, ameaça retomar o controle da via.

O diretor de Portos e Indústrias Marítimas Auxiliares da Autoridade Marítima do Panamá (AMP), Max Florez, disse à AFP que funcionários dessa entidade se reuniram na segunda-feira com o controlador geral, Anel Flores, para discutir a auditoria da Panama Ports Company.