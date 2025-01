Mbappé diz que mudança mental ajudou a melhorar sua situação no Real Madrid

O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, afirmou nesta terça-feira (21) que uma mudança de mentalidade o ajudou a melhorar a sua situação na capital espanhola após a sua saída do Paris Saint-Germain. "O processo foi simplesmente mais mental. Estava fisicamente bem e com a equipe tinha que fazer mais e sabia disso. Não vim a Madri para jogar mal. Isso mudou e agora temos que continuar porque no Real Madrid temos que jogar sempre bem", declarou Mbappé em entrevista coletiva antes da partida da Liga dos Campeões contra o Salzburg.

"Estou muito tranquilo. Quando você é um jogador como eu, com todas as coisas que as pessoas esperavam de mim, é normal. Este é o mundo do futebol. Você tem que ter calma e foco no seu jogo. Eu sabia que poderia mudar a situação e estou muito feliz com isso", continuou ele. Mbappé perdeu dois pênaltis, contra o Liverpool e o Athletic Bilbao, no final de 2024, dois jogos que terminaram em derrota, e admitiu então que tinha "chegado ao fundo do poço". O jogador de 26 anos prometeu mostrar a sua personalidade e superar o mau início, e agora já marcou oito gols nos últimos 10 jogos contando todas as competições.

- Papel de Ancelotti - "Sou um tipo de jogador que precisa dessa pressão e de sentir que é preciso sempre fazer mais. Quando você joga em um clube como o Real Madrid e não ganha um título, é normal que as pessoas te vaiem", disse o astro francês. Durante a sequência ruim e enquanto lutava contra um problema muscular, Mbappé não atuou pela seleção francesa nas partidas da Liga das Nações nos últimos meses do ano passado.

No entanto, o atacante garantiu que está ansioso para voltar à ação pelo seu país. "Nada está acontecendo com a seleção. Não posso mudar as críticas. Quero voltar em março e ajudar a seleção porque meu amor por ela não mudou", afirmou Mabppé. O craque francês também deu uma entrevista publicada nesta terça-feira para a TNT Sports Brasil, na qual falou sobre o papel de seu técnico, Carlo Ancelotti, na recuperação do seu melhor nível. "Desde o primeiro dia o treinador tenta me ajudar. Claro que não joguei muito bem, mas ele sempre esteve ao meu lado, como todas as pessoas do clube, meus companheiros", disse ele.