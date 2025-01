Israel liberta 90 palestinos em acordo de cessar-fogo

Libertação ocorre poucas horas depois de o Hamas entregar três reféns israelenses. Trégua entrou em vigor após mais de 15 meses de guerra.Horas após o grupo palestino Hamas começar a cumprir sua parte do acordo de cessar-fogo em Gaza com a devolução de três reféns israelenses às suas famílias, Israel libertou nas primeiras horas desta segunda-feira (20/01, horário local) 90 detentos palestinos. A maioria vêm da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel. Segundo o Hamas e autoridades palestinas, os libertados são 69 mulheres e, entre os 21 homens, há um grupo de adolescentes, sendo o mais jovem de 15 anos. Eles foram detidos sob acusação de atentar contra a segurança de Israel – há pessoas que foram presas por atirar pedras nas forças de segurança, mas também suspeitos de tentativa de homicídio. Uma multidão celebrou com fogos de artifício a chegada do grupo em Ramallah, na Cisjordânia. Havia também militantes mascarados agitando bandeiras do Hamas. As mulheres libertadas disseram que as condições na prisão eram "muito difíceis" e "caóticas", relatou a agência de notícias Associated Press. Nos termos do acordo, cerca de 1.900 presos palestinos serão libertados na primeira fase do cessar-fogo , que entrou em vigor oficialmente às 11h15 do domingo (6h15 de Brasília), em troca da soltura de 33 reféns israelenses. É aguardada para o próximo sábado a soltura de mais quatro reféns. Reféns israelenses libertadas passam bem As civis israelenses libertadas no domingo – Romi Gonen, 24, Emily Damari, 28, e Doron Steinbrecher, 31 – aparentam estar em boa saúde, segundo a correspondente da DW em Tel Aviv, Tania Krämer. Elas devem permanecer no hospital por algum tempo enquanto são submetidas a exames, mas devem voltar à vida normal em breve. "A equipe médica no hospital disse noite passada que eles querem que as reféns agora foquem em ficar com as suas famílias, com os amigos, em reassumir o controle de suas vidas, porque as condições médicas assim o permitem", disse Krämer. "Elas estavam em condições de ficar de pé e andar." Até então, as famílias dessas mulheres não sabiam em que condições de saúde elas estavam. Duas haviam sido feridas durante os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. Milhares voltam para casa Milhares de deslocados, carregando tendas, roupas e pertences pessoais, voltaram para casa no domingo na Faixa de Gaza depois do início da trégua. Por meio de caminhões, carroças de burro e a pé, uma multidão começou a percorrer o caminho de casa pelo território palestino devastado, especialmente nas áreas ao norte. Na primeira etapa da trégua, prevista para durar seis semanas, é esperado um aumento da ajuda humanitária, extremamente necessária no território palestino após 15 meses de guerra, destruição e privação de recursos básicos. O acordo prevê a entrada de 600 caminhões por dia, e todas as passagens para Gaza abertas. Antes do acordo, apenas 500 caminhões – com carga humanitária e comercial – tinham o acesso permitido. Ainda na madrugada, agentes das Nações Unidas afirmaram que mais de 630 caminhões carregando ajuda humanitária haviam adentrado a Faixa de Gaza. O custo da guerra tem sido imenso. Mais de 46 mil palestinos foram mortos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que afirma que mulheres e crianças representam mais da metade das mortes, mas não faz distinção entre civis e combatentes. Parte da população palestina também sofre com a ação de gangues armadas, que têm sido um grande obstáculo à distribuição de ajuda humanitária. ra/as (AP, Reuters, DW, ots)