Israel lança ampla operação na Cisjordânia em meio a cessar-fogo; chefe do Exército renuncia

Em paralelo, o comandante do Exército, Harzi Halevi, anunciou que deixará o cargo em março em razão da atuação dos militares durante os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Forças de segurança de Israel iniciaram uma ampla operação militar em Jenin, na Cisjordânia, nesta terça-feira, 21, pouco mais de 48 depois da implementação de um cessar-fogo temporário na guerra contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. Segundo o governo, o objetivo da operação é erradicar o terrorismo. Ao menos seis pessoas morreram e 35 ficaram feridas, de acordo com a Autoridade Palestina, que governa partes do território ocupado.

Herzi Halevi disse em um comunicado que chegou à decisão "em virtude do reconhecimento da minha responsabilidade pelo fracasso da IDF em 7 de outubro, e em um momento em que a IDF tem conquistas significativas e está no processo de implementação do acordo para libertar nossos reféns", referindo-se ao início do processo de libertação de reféns no domingo.