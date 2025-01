Incêndio em estação de esqui na Turquia deixa 10 mortos

As chamas se originaram nos andares superiores do hotel por razões ainda desconhecidas e se espalharam rapidamente devido ao revestimento de madeira do edifício, informou a mídia turca.

Os funcionários do local ajudaram a evacuar os clientes, que eram 237 no momento do incêndio, de acordo com a emissora privada turca NTV.

fo-bg/mas/dbh/zm/jmo