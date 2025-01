Eurodeputados buscam voz unificada para responder a Musk e a Trump

A sessão acontece um dia após Trump assumir a presidência dos Estados Unidos, levantando a necessidade da União Europeia de proteger seus interesses. Ao mesmo tempo, o bloco europeu está claramente tentando evitar confrontos com o novo presidente dos EUA.

Até agora, o bloco reagiu com extrema cautela às provocações de Musk e Trump, mas a Comissão está pressionada a apresentar algum tipo de resposta.

A eurodeputada liberal francesa Marie-Pierre Vedrenne observou que "compartilhamos muitas coisas com os americanos, mas, ao mesmo tempo, não devemos ser ingênuos".

Na semana passada, Musk teve uma conversa ao vivo na rede X com o líder de um partido alemão de extrema direita, que o apoiava publicamente.

Nesse cenário, os eurodeputados buscam uma posição unificada, apesar de suas divisões óbvias e da falta de poder real do legislativo europeu em questões de política externa.

A eurodeputada social-democrata espanhola Laura Ballarín lamentou o silêncio de Bruxelas e lembrou que "quando os animais farejam o medo, atacam com mais ferocidade".

O deputado espanhol de extrema direita Alvise Pérez, descrito como um "mini Musk" por um de seus colegas, é outro admirador do magnata.

Musk, no entanto, tem admiradores leais entre os eurodeputados, como o cipriota Phidias Panayiotou, que tem uma foto com o magnata entre seus bens mais valiosos.

O principal apoio a Musk vem do bloco de extrema direita, com cerca de 187 eurodeputados, e o nome do bilionário já havia sido cogitado como candidato ao Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento.

Além da proximidade entre Musk e Trump, o principal ponto de concordância dos eurodeputados de extrema direita é o confronto entre o proprietário da rede X e a UE devido à Lei de Serviços Digitais (DSA, Digital Services Act).

Esses parlamentares rejeitam os apelos para que a Comissão aplique a DSA, argumentando, como Musk, que a lei equivale à censura.

O espanhol Alonso De Mendoza, porta-voz de um dos blocos de extrema direita, disse que "estamos acostumados a ver esse tipo de censura na China ou em Cuba".

"É realmente preocupante ver isso acontecendo agora na Europa", insistiu.

