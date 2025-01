Djokovic elimina Alcaraz e vai enfrentar Zverev na semifinal do Aberto da Austrália

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-4, 6-3 e 6-4, em três horas e 37 minutos na Rod Laver Arena.

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 7 do mundo, derrotou o espanhol Carlos Alcaraz (N.3) nesta terça-feira (21) e se classificou para enfrentar o alemão Alexander Zverev (N.2) na semifinal do Aberto da Austrália.

Por sua vez, Alcaraz cai pelo segundo ano consecutivo nas quartas de final do Aberto da Austrália, o único título Grand Slam que ainda não conquistou.

Em um duelo de muita intensidade e com jogadas espetaculares, Djokovic usou a experiência para vencer, apesar de ter sentido um desconforto na coxa esquerda.

Aos 21 anos, o espanhol já venceu Roland Garros (2024), Wimbledon (2023 e 2024) e o US Open (2022) e tenta ser o jogador mais jovem a levantar o troféu nos quatro principais torneios do circuito. Sua última chance será na próxima edição do Aberto da Austrália.

O jovem espanhol levou três games para se acostumar com o vento na Rod Laver Arena, mas quando o fez foi superior, muito eficiente nas devoluções e venceu o primeiro set por 6-4.

No confronto mais aguardado das quartas, Djokovic e Alcaraz ofereceram ao público um grande nível de tênis.

Em 2024, o sérvio foi eliminado nessa fase pelo italiano Jannik Sinner (número 1 do mundo), atual campeão. Este ano, ambos não poderão se enfrentar antes da final.

O segundo começou da mesma forma, com Djokovic quebrando o serviço de Alcaraz, mas desta vez o sérvio não cedeu. Demolidor no serviço praticamente sem cometer erros, ele empatou o confronto apesar das dores na coxa esquerda, que o levaram a pedir atendimento médico no final da primeira parcial.

No terceiro set, 'Nole' pareceu mais confortável em quadra e fechou com um espetacular backhand nos pés de Alcaraz, que não conseguiu passar a bola para o outro lado da rede.

O quarto set começou como os três anteriores, com Djokovic à frente no placar, o que dificultou uma possível reação do espanhol, que ainda se queixou de dores nas costas.