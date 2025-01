China 'preocupada' com a saída dos EUA do Acordo de Paris

A China está “preocupada” com a nova saída dos Estados Unidos do acordo climático de Paris, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores nesta terça-feira (21).

“A mudança climática é um desafio comum enfrentado por toda a humanidade e nenhum país pode permanecer insensível ou resolver o problema sozinho”, disse o porta-voz Guo Jiakun.