Chefe do Estado-Maior de Israel se demite por 'fracasso do 7 de outubro'

Didier LAURAS com Youssef HASSOUNA em Gaza, Louis BAUDOIN-LAARMAN em Ramallah e Adel ZAANOUN no Cairo

O chefe do Estado-Maior israelense apresentou sua demissão, nesta terça-feira (21), por sua responsabilidade no "fracasso" do 7 de outubro de 2023, quando comandos do Hamas atacaram Israel, um anúncio que ocorre três dias depois do início de uma frágil trégua em Gaza.

Em sua mensagem, o general Herzi Halevi reconheceu sua "responsabilidade no fracasso do exército em 7 de outubro" e declarou que pediu para pôr fim a suas funções "em um momento em que as forças armadas obtêm êxitos significativos em todas as frentes".