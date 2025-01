Trump tomará série de medidas para reformular políticas de imigração do país

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que adotará uma série de ordens executivas para reformular as políticas de imigração do país, incluindo o fim do acesso ao asilo, o envio de tropas para a fronteira sul e o fim da cidadania por direito de nascimento. Essas iniciativas visam combater a imigração ilegal e realizar deportações em massa.

Uma das mudanças mais significativas é a tentativa de acabar com a cidadania automática para os nascidos no país, um direito garantido pela Constituição há mais de um século. A medida deve enfrentar desafios legais.