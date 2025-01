Trump: Era dourada da América começa agora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se comprometeu a assegurar a paz no mundo, além de ampliar a riqueza e o território americanos. "A era dourada da América começa agora", disse, logo no início do discurso de posse durante cerimônia no Capitólio, em Washington D.C.

O republicano disse que seu "legado mais orgulhoso" será o "fomentador da paz". Ele lembrou que reféns do Hamas estão voltando para casa em Israel. "Nosso país florescerá e será respeitado no mundo", destacou ele, que acrescentou que o país será "próspero e forte".