Trump e Biden chegam ao Capitólio para a posse do republicano nos EUA

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, chegou, há pouco, ao Capitólio para a cerimônia de posse. O republicano estava acompanhado do atual presidente norte-americano, Joe Biden, com quem caminha em direção à Rotunda do edifício, onde acontecerá o evento. Mais cedo, eles se reuniram na Casa Branca.

Os dois cumprimentam parlamentares, funcionários e assessores durante o percurso.