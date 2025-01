Segundo dia de trégua em Gaza após primeira troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos

Israel libertou, nesta segunda-feira (20), 90 prisioneiros palestinos, horas depois de o Hamas libertar três reféns israelenses sob um frágil acordo de trégua após 15 meses de uma guerra devastadora na Faixa de Gaza.

Os primeiros caminhões com ajuda humanitária começaram a entrar no enclave palestino logo após a trégua entrar em vigor no domingo. Um total de 630 veículos entraram em Gaza no primeiro dia do cessar-fogo, de acordo com a ONU.