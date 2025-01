Prisão perpétua para homem que estuprou e assassinou médica na Índia

O juiz Anirban Das condenou Sanjoy Roy, um voluntário de 33 anos que trabalhava no hospital onde o corpo ensanguentado da médica de 31 anos foi encontrado, à prisão perpétua.

Os pais da vítima, que pediram a pena de morte para o criminoso, disseram que ficaram "comovidos" com a decisão final.

Preso em agosto, um dia após o crime, e considerado culpado no sábado pelo mesmo tribunal, Roy afirmou ser inocente durante todo o processo, alegando que foi "vítima de uma armadilha".

"Não deixaremos as investigações terminarem (...) aconteça o que acontecer, lutaremos por justiça", disse ele.

Em conformidade com as leis indianas sobre violência sexual, as identidades dos membros da família não foram divulgadas.

Após protestos em massa, o Supremo Tribunal da Índia ordenou a criação de uma força-tarefa, composta por médicos, para preparar um plano para prevenir a violência em hospitais.