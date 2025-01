Presidente palestino diz estar disposto a trabalhar com Trump por 'solução de dois Estados'

"Estamos prontos para trabalhar com vocês para alcançar a paz durante seu mandato, com uma solução de dois Estados reconhecida internacionalmente (...) vivendo lado a lado em segurança e paz", declarou Abbas, segundo informações divulgadas pela agência oficial de notícias palestina, Wafa.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, parabenizou nesta segunda-feira (20) o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e manifestou disposição para cooperar com ele na busca de uma "solução de dois Estados".

O Hamas, que venceu as últimas eleições legislativas palestinas em 2006 e assumiu o controle de Gaza em 2007, declarou, no início da guerra no final de 2023, que não tinha interesse em continuar governando a Faixa de Gaza após o conflito.

Fontes do Hamas informaram à AFP que o movimento estaria disposto a transferir a gestão dos assuntos civis de Gaza para uma entidade palestina.

O governo de Benjamin Netanyahu, considerado um dos mais à direita da história de Israel, estabeleceu como objetivo de guerra a destruição do Hamas em Gaza. No entanto, reiterou diversas vezes a firme oposição ao retorno da Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, à Faixa de Gaza.