Monfils abandona e Shelton avança às quartas de final do Aberto da Austrália

O tenista francês Gaël Monfils, 41º do mundo aos 38 anos, precisou abandonar no início do quarto set das oitavas de final do Aberto da Austrália contra o americano Ben Shelton (20º), que venceu por 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 7-6 (7/2) e 1-0 nesta segunda-feira (20) em Melbourne.

Depois de os três primeiros sets terem sido decididos no tie-break, com calor superior a 30 graus, o veterano francês caminhou até a rede sorrindo, entregando as armas após uma batalha de três horas, à qual havia chegado após oito vitórias consecutivas.