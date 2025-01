Lágrimas de alegria e abraços após a libertação de prisioneiros palestinos

Com cantos, lágrimas e abraços, uma multidão emocionada recebeu em Beitunia, na Cisjordânia ocupada, os primeiros 90 presos palestinos libertados por Israel depois que a trégua com o Hamas entrou em vigor.

Quando as portas se abriram, centenas de pessoas que aguardavam seu retorno quebraram a calma com lágrimas de alegria, cantos, abraços e fogos de artifício.

A jornalista palestina Bushra al-Tawil, presa em março de 2024, está entre as 90 pessoas libertadas na primeira fase da trégua entre Israel e o movimento islamista Hamas, que entrou em vigor na manhã de domingo.

A maioria dos libertados são mulheres e crianças, trocados por três reféns israelenses soltos pelo Hamas na tarde de domingo.

Cerca de 1.900 palestinos serão libertados no total nos próximos 42 dias do cessar-fogo, em troca de 33 reféns israelenses mantidos em Gaza pelo Hamas, que desencadeou a guerra em 7 de outubro de 2023 com um ataque sem precedentes em solo israelense.