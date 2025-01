Imigração, tarifas e indulto: o programa de governo prometido por Trump

Trump, que chama de "invasão" a entrada de migrantes sem visto no território americano e os acusa de envenenar "o sangue" do país, promete uma deportação em massa.

Segundo o Wall Street Journal, Trump declarará estado de emergência na fronteira com o México.

A Fox diz que ele também designará os cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras e restabelecerá o programa "Fique no México", para que os migrantes possam aguardar o resultado do processo migratório do outro lado da fronteira.

Os defensores dos migrantes acreditam que ele eliminará o aplicativo de celular CBP One para solicitar uma entrevista com as autoridades migratórias e um programa humanitário projetado para migrantes de Haiti, Cuba, Nicarágua e Venezuela, que lhes permite solicitar a entrada nos Estados Unidos por um período de dois anos, se tiverem um patrocinador no país e passarem por uma verificação de segurança.