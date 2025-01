Gaza 'ressurgirá' da destruição israelense, diz Hamas

Uma trégua entrou em vigor no domingo, permitindo um acordo de troca no qual o movimento palestino libertou três reféns israelenses em troca da libertação de 90 palestinos detidos em Israel

O movimento palestino Hamas afirmou, nesta segunda-feira (20), que Gaza e seu povo "ressurgirão" e reconstruirão este território palestino, devastado por mais de 15 meses de bombardeios israelenses.

"Gaza, com seu grande povo e sua resistência, ressurgirá para reconstruir o que a ocupação destruiu", disse o movimento islamista em uma declaração no segundo dia de trégua com Israel.