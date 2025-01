EUA: vice-presidente da China se encontra com Vance e Musk na véspera da posse de Trump

O vice-presidente da China, Han Zheng, teve reuniões com o vice-presidente eleito dos Estados Unidos, JD Vance, e com líderes empresariais americanos, incluindo Elon Musk, em Washington, no domingo, 19.

Zheng, que serve como enviado do presidente chinês Xi Jinping para a posse de Donald Trump na Casa Branca, marcada para esta segunda-feira, 20, "discutiu uma série de tópicos, incluindo fentanil, equilíbrio comercial e estabilidade regional," com Vance, de acordo com a equipe de transição de Trump.