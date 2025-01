Donald Trump toma posse como 47º presidente e volta à Casa Branca após 4 anos

Donald J. Trump tomou posse no período da tarde desta segunda-feira, 20, como o 47º presidente dos Estados Unidos, durante cerimônia na Rotunda do Capitólio. Com as mãos sob uma bíblia, o republicano se comprometeu a defender a Constituição norte-americana, em um juramento feito ao juiz-chefe da Suprema Corte, JohnRobert.

"Juro solenemente que executarei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e, da melhor maneira possível, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos", afirmou Trump.