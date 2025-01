Donald Trump crítica gestão Biden e promete 'restaurar a competência' no governo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teceu duras críticas ao governo do agora ex-presidente Joe Biden, durante discurso de posse. O republicano disse que a gestão democrata era incapaz de resolver questões domésticas, como os incêndios florestais na Califórnia.

Trump prometeu "restaurar a competência" no governo, que vinha se recusando a defender a fronteira com o México de imigrantes, de acordo com ele. O novo presidente também afirmou que o sistema educacional estava ensinando os estudantes a terem vergonha do país e que isso acaba agora. "A partir de agora, o declínio da América termina", disse.