Como será a posse de Trump?

Pela primeira vez em 40 anos, o presidente dos Estados Unidos será empossado dentro do Capitólio, em vez de nas escadarias, uma medida adotada para se proteger do frio que assola Washington. A posse de Donald Trump será o ponto alto de vários dias de festividades. A AFP detalhou a agenda de Trump, a lista de algumas personalidades que participarão da posse e o que se espera para as primeiras horas do magnata republicano como 47º presidente dos Estados Unidos.

O ponto alto será a cerimônia de posse nesta segunda-feira ao meio-dia (9h de Brasília), seguida de um discurso. No entanto, devido ao frio polar que assola a capital americana, a cerimônia não acontecerá nas escadarias do Capitólio, como dita a tradição, mas dentro do edifício que foi invadido por uma multidão de apoiadores de Trump há pouco mais de quatro anos, em uma tentativa de impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Logo após a cerimônia, o presidente em fim de mandato, Joe Biden, e Kamala Harris, vice-presidente e candidata presidencial derrotada por Trump nas eleições de novembro, se despedirão.

Excepcionalmente, devido às temperaturas congelantes, a posse será transmitida ao vivo na Capital One Arena, uma grande arena no centro de Washington com capacidade para cerca de 20 mil pessoas. Donald Trump prometeu se juntar ao público após prestar o juramento. Cerca de 220.000 ingressos já haviam sido distribuídos aos espectadores antes da posse acontecer dentro do Capitólio.

O novo presidente comparecerá a três galas na noite desta segunda-feira e uma dúzia de festas estão planejadas na cidade. No domingo, Trump realizou um comício em Washington no qual prometeu agir "com velocidade e força históricas" para "impedir a invasão de fronteiras" por migrantes, aumentar a produção de petróleo e bloquear "ideologias" de esquerda. As festividades começaram na noite de sábado com uma recepção e exibição de fogos de artifício no Sterling, um de seus clubes de golfe localizado a menos de uma hora de Washington, Virgínia.

Uma cerimônia na catedral nacional encerrará a cerimônia de posse na terça-feira. - Segurança e frio - Após uma campanha eleitoral marcada pela violência e duas tentativas de assassinato contra Trump (a primeira em pleno comício), Washington vive uma mobilização do aparato de segurança sem precedentes.