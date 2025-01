Começa o julgamento pelo assassinato de três meninas que gerou distúrbios no Reino Unido

O julgamento pelo assassinato de três meninas em 29 de julho no norte da Inglaterra, que desencadeou violentos protestos anti-imigração no Reino Unido, começa nesta segunda-feira (20) em Liverpool, em um julgamento que pode durar quatro semanas.

O suposto agressor, Axel Rudakubana, de 18 anos, nascido no País de Gales e de origem ruandesa, um país com uma fé predominantemente cristã, foi acusado do assassinato das três meninas, além de ferir outras oito crianças e dois adultos.