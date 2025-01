Cinco cenas inusitadas da posse de Trump

Sem precedentes há 40 anos, a cerimônia de posse do presidente americano aconteceu dentro do Capitólio, em Washington, devido ao frio polar.

Biden e sua vice ouviram atordoados o discurso do novo presidente, que não aplaudiram, ao contrário dos partidários entusiastas do republicano. O ex-presidente democrata Bill Clinton (1993-2001) e sua mulher, Hillary, permaneceram igualmente sérios.

Mas, quando Trump iniciou seu discurso de posse, denunciando o que chamou de "elite corrupta" e destruindo as políticas do governo democrata, Biden e Kamala congelaram. Vez ou outra, o democrata, 82, esboçava um leve sorriso.

A cordialidade institucional parecia imperar durante o chá na Casa Branca entre Joe e Jill Biden e Donald e Melania Trump, e durante a chegada ao Capitólio do democrata e da sua vice-presidente, Kamala Harris.

O ex-presidente republicano George W. Bush (2001-2009) parecia impassível. Seu sucessor, o democrata Barack Obama (2009-2017), teve uma participação discreta.

- Magnatas -

Donald Trump deixou sua marca na cerimônia de posse ao convidar os milionários do setor de tecnologia que o apoiam ou lhe juram lealdade. Elon Musk, o homem mais rico do mundo e dono da Tesla, Space X e do X, foi visto rindo, erguendo o polegar e aplaudindo freneticamente.