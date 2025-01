Chelsea bate Wolverhampton e volta a vencer após 5 rodadas no Inglês

Com o resultado, os 'Blues' voltam à quarta posição com dois pontos de vantagem sobre Manchester City (5º), seu próximo adversário, e Newcastle (6º), em uma luta acirrada por uma vaga na Liga dos Campeões.

O Chelsea, que não vencia há cinco jogos no Campeonato Inglês, se reencontrou com a vitória nesta segunda-feira (20), ao bater o Wolverhampton por 3 a 1, em Stamford Bridge, no jogo que encerrou a 22ª rodada.

Tosin Adarabioyo abriu o placar ao aproveitar bola afastada após cobrança de escanteio (24'), em gol que só foi confirmado depois da revisão do VAR por possível impedimento. Mas no final do primeiro os 'Wolves' empataram com Matt Doherty (45'+5), após um erro do goleiro Robert Sánchez.

Depois do intervalo, o Chelsea não demorou a marcar e encaminhou a vitória com o gol de Marc Cucurella (60'), pouco antes de Noni Madueke (65') dar números finais à partida.

