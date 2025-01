Zverev vence Humbert e vai enfrentar Tommy Paul nas quartas de final na Austrália

O alemão de 27 anos, que luta para conquistar o primeiro título de Grand Slam em sua carreira após duas finais perdidas (US Open em 2020 e Roland Garros em 2024), dominou o francês vencendo com parciais de 6-1, 2-6, 6-3 e 6-2.

O tenista Alexander Zverev, número 2 do mundo, perdeu um set para Ugo Humbert (14º) neste domingo (19), mas se impôs e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália, onde enfrentará o americano Tommy Paul (11º).

O quinto game do segundo set foi extremamente disputado, com o francês abrindo 40/0 diante do saque de Zverev antes de ver o alemão empatar em 40/40. Mas Humbert conseguiu confirmar seu break point e abriu 4-2. Foi a segunda quebra seguida do francês, que ganhou confiança e fechou o set em 6-2.

Sob uma temperatura que ultrapassava os 30 graus, a disputa se manteve equilibrada até o oitavo game do 3º set. Perdendo por 15/40 com seu saque, Humbert salvou o primeiro break point, mas não o segundo (5-3). Atordoado com essa quebra, o 14º do mundo perdeu em seguida o último game do set.

Na última parcial, Zverev quebrou o serviço de Humbert no terceiro game (2-1). Com 3-2 para o alemão, o francês teve uma última oportunidade de quebrar, mas foi superado pelo serviço de Zverev (4-2) que ganhou os últimos dois games e garantiu a vitória e a vaga nas quartas de final.