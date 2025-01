Vamos acabar com políticas de diversidade, igualdade e inclusão no governo, diz Trump

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu neste domingo, 19, véspera de sua posse, acabar com políticas de diversidade, igualdade e inclusão nas contratações do governo. Em comício no ginásio Capital One, em Washington, ele afirmou que a escolha de servidores vai ocorrer pelo "sistema de mérito".

Trump declarou também que vai reverter o que ele chamou de sigilo excessivo sobre documentos do governo, e que irá abrir os arquivos relativos aos assassinatos do ex-presidente John F. Kennedy, do irmão dele, o senador Robert Kennedy, e do ativista dos direitos civis, Martin Luther King Jr. O indicado de Trump para o Departamento de Saúde é filho de Robert Kennedy.