Union Berlin consegue 1ª vitória desde outubro

A vitória foi a primeira do técnico Steffen Baumgart, que assumiu a equipe no lugar de Bo Svensson em dezembro.

Antes do segundo gol do Union Berlin, o Mainz havia empatado com outra penalidade máxima, cobrada por Nadiem Amiri (5').

O Mainz (6º) sofre a segunda derrota consecutiva e fica mais para trás na luta por uma vaga na Liga dos Campeões.

No outro jogo disputado neste domingo, o Augsburg (12º) se afastou da zona de rebaixamento com a vitória por 2 a 0 sobre o Werder Bremen (9º), com dois gols do atacante Samuel Essende.

No sábado, os líderes Bayern de Munique (1º) e Bayer Leverkusen (2º) venceram seus jogos e a diferença entre ambos se manteve inalterada, em quatro pontos.