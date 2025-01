Sánchez propõe proibir venda de casas a estrangeiros não europeus na Espanha

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, propôs neste domingo (19) proibir a compra de casas na Espanha por estrangeiros não europeus, depois de ter anteriormente esboçado a possibilidade de lançar um imposto de 100% sobre este tipo de transação, como forma de combater a crise imobiliária.

"Vamos propor que esses estrangeiros não pertencentes à UE, que não residem lá nem suas famílias e que, portanto, estão apenas especulando com essas casas e esses imóveis, sejam proibidos de comprá-los em nosso país", disse Sánchez durante um evento realizado por seu Partido Socialista na região da Extremadura, no oeste do país.