Salvadorenhos protestam contra lei de mineração de Bukele

"Bukele traidor, você vendeu sua nação", "não à mineração, sim à vida", entoaram os manifestantes convocados por organizações da sociedade civil no centro de San Salvador.

A deputada da oposição Claudia Ortiz comentou à AFP que El Salvador tem "um território pequeno [21.041 km²], com uma grande densidade populacional [cerca de 300 habitantes por km²]" e poucas bacias hidrográficas que, ao mesmo tempo, "estão extremamente interligadas".

"Nosso presidente Nayib Bukele quer contaminar nossos rios com a mineração", disse à AFP Silvia Hernández, de 42 anos, trabalhadora doméstica.

O presidente da Unidade Ecológica Salvadorenha, Luis González, afirmou que as organizações civis apresentarão um recurso de inconstitucionalidade contra a norma.

"E as áreas onde estão os distritos mineradores são justamente regiões hidrográficas importantes", alertou.

No último dia 23 de dezembro, o Congresso, com 57 dos 60 deputados leais a Bukele, aprovou a lei que reativou a mineração metálica no país, proibida desde 2017.

Os críticos da mineração temem que essa indústria contamine o rio Lempa, que atravessa a área de potencial minerador e abastece 70% dos moradores da capital e cidades vizinhas.

Bukele argumenta que, de acordo com um estudo cuja autoria não foi revelada, o país possui jazidas de ouro avaliadas em 131 bilhões de dólares (R$ 794 bilhões), equivalentes a "380% do PIB".