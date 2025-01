Oxfam afirma antes de Davos que fortuna de bilionários cresce cada vez mais rápido

A ONG Oxfam denunciou nesta segunda-feira (20, data local) a emergência de uma "oligarquia" de bilionários que representa um perigo para a democracia e que aproveita o retorno de Donald Trump à Casa Branca, às vésperas da abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos.

A cúpula de Davos coincide este ano com a cerimônia de posse do 47º presidente dos Estados Unidos em Washington, evento que contará com a presença dos homens mais ricos do planeta.