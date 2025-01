Musk diz esperar 'muitas mudanças' com Trump

O bilionário proprietário da Tesla, Elon Musk - a quem Donald Trump encarregou de ajudar a liderar uma comissão especial para tornar o governo federal mais eficiente - subiu ao palco de um evento com o presidente eleito dos EUA e disse estar "ansioso para fazer muitas mudanças." O evento aconteceu neste domingo, 19, no ginásio Capitol One Arena, em Washington, na véspera da posse de Trump.

O presidente eleito aproveitou para encher de elogios Elon Musk. Trump destacou o sucesso da aterrissagem do estágio inicial do foguete, que leva os propulsores principais, mas a nave não tripulada em si explodiu após cerca de 8 minutos de voo.

Musk subiu ao palco acompanhado de um de seus filhos. "Esta vitória é só o começo. O que importa é ir frente para fazer efetivamente mudanças significativas", afirmou o empresário.

No evento, Trump fez um discurso inflamado. Ele prometeu impor tarifas comerciais para levar indústrias de volta ao país, aumentar salários, acabar com a inflação e prometeu o fim do que chamou "invasão às fronteiras" americanas, numa referência aos imigrantes ilegais. (Com agências internacionais).