Estação de esqui espanhola reabre após acidente de teleférico

Um dia após o incidente, que deixou 30 feridos, a pista localizada nos Pireneus Aragoneses (nordeste) apresentava atividade normal, com teleféricos operando e pessoas esquiando pelas montanha, segundo a televisão pública TVE.

A estação de esqui de Astún, na Espanha, reabriu neste domingo (19), enquanto as autoridades investigam um acidente chocante de teleférico no sábado, que fez pessoas voarem e deixou duas gravemente feridas e hospitalizadas.

O teleférico que caiu permaneceu fechado para que os investigadores pudessem apurar a causa do acidente, disse Andrés Pita, vice-diretor da empresa que administra a estação, a Eivasa.

O acidente ocorreu na manhã de sábado, quando uma das polias de retorno do teleférico, que transportava 80 pessoas no momento, quebrou, fazendo com que o cabo se soltasse e algumas cadeiras caíssem e outras lançassem seus passageiros pelo ar.

"De repente ouvimos um barulho e caímos direto no chão, dentro da cadeira. Fomos jogados para cima e para baixo umas cinco vezes e nossas costas estavam bem doloridas, tínhamos hematomas, mas houve pessoas que caíram das cadeiras", disse uma das afetadas, María Moreno, à TVE no sábado.

Momentos após o acidente, as autoridades alertaram para um balanço maior, mas no final houve trinta feridos, dez dos quais foram levados para hospitais e vinte foram tratados e receberam alta no local.