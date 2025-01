Djokovic vence Lehecka e vai enfrentar Alcaraz nas quartas do Aberto da Austrália

Em busca de seu décimo primeiro título na Austrália, o sérvio Novak Djokovic, nº 7 do mundo, venceu o tcheco Jiri Lehecka (nº 29) em três sets e se classificou neste domingo (19) para as quartas de final do primeiro Grand Slam de 2025, onde enfrentará o espanhol Carlos Alcaraz.

Djokovic, que conquistasse o título se tornaria o primeiro tenista da história a vencer 25 Grand Slams, venceu sem grandes dificuldades por 6-3, 6-4 e 7-6 (7/4), e aos 37 anos chegou às quartas de final na Austrália pela 15ª vez em sua carreira, igualando o recorde do suíço Roger Federer.