Dez momentos-chave da guerra em Gaza desde o ataque do Hamas a Israel em 2023

A AFP compila dez momentos-chave da guerra na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque mortal do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023. O ataque deixou mais de 1.200 mortos em Israel, segundo um balanço da AFP com base em dados oficiais israelenses.

A ofensiva militar em represália lançada por Israel contra Gaza deixou pelo menos 46.913 palestinos mortos, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde deste território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis. No entanto, segundo um estudo da revista britânica The Lancet, o balanço seria muito maior.

- Ataque do Hamas - Na madrugada de 7 de outubro de 2023, centenas de comandos do Hamas entram no território israelense e executam massacres em várias cidades fronteiriças e em um festival de música. Também sequestraram 251 pessoas e as levam para a Faixa de Gaza. Mais de um ano depois, 97 continuam em cativeiro, embora o Exército israelense considere mortas 34 delas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, promete aniquilar o Hamas, uma organização considerada "terrorista" por seu país, pelos Estados Unidos e pela União Europeia. - Ofensiva terrestre - Após uma campanha de bombardeios no sul da Faixa de Gaza, submetida a um cerco total, Israel insta, em 13 de outubro, os moradores da Cidade de Gaza, no norte do território, a saírem rumo ao sul. A grande maioria dos 2,4 milhões de habitantes da Faixa será forçada a se deslocar pelo menos uma vez durante o conflito.

Em 27 de outubro, o exército israelense inicia uma campanha terrestre. Suas forças seguem presentes no território palestino. - Trégua de uma semana - Em 24 de novembro, tem início uma trégua de uma semana entre Israel e Hamas. Este acordo permite libertar 105 reféns israelenses e com dupla nacionalidade em troca de 240 presos palestinos detidos em prisões israelenses.

A trégua também estabelece a entrada, a partir do Egito, de mais ajuda humanitária, embora insuficiente, segundo a ONU. Quando as hostilidades são retomadas, o exército israelense entra, em 4 de dezembro, com tanques no sul de Gaza, onde multiplica os bombardeios aéreos e os combates em terra. - Mortos durante uma distribuição de ajuda -