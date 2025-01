Trump diz que pode dar 90 dias para Tiktok encontrar comprador não chinês

Qualquer empresa que permita que apenas um dos 170 milhões de usuários do TikTok nos EUA acesse seu conteúdo poderá sofrer multas que totalizam centenas de milhões de dólares. Nos termos da lei, isso inclui a controladora do aplicativo, com sede na China, bem como provedores de serviços nos EUA, como Apple, Oracle e Alphabet, controladora do Google.

A ByteDance e grupos de profissionais de marketing do TikTok buscaram garantias de última hora de que a administração democrata Biden não aplicaria o estatuto nos dias restantes antes da posse de Trump.

Essas garantias não foram divulgadas, disse a ByteDance em seu comunicado de sexta-feira. No mesmo dia, a Casa Branca disse que deixaria a aplicação do estatuto para a próxima administração. Mas um anúncio do Departamento de Justiça elogiou a decisão da Suprema Corte por proteger os americanos do regime autoritário da China. Fonte: Dow Jones Newswires