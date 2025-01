Suécia envia tropas para a Letônia para integrar brigada no flanco leste da Otan

Centenas de tropas suecas chegaram à Letônia no sábado para se juntar a uma brigada multinacional liderada pelo Canadá ao longo do flanco leste da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). A Suécia considerou a operação a mais significativa até agora desde que se tornou membro da aliança de defesa ocidental. Um navio transportando partes de um batalhão de infantaria mecanizada chegou no sábado de manhã ao porto de Riga, capital da Letônia, escoltado pela força aérea sueca e unidades das marinhas sueca e da Letônia, disseram as forças armadas suecas em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Letônia faz fronteira com a Rússia a leste e com a Bielorrússia a sudeste. As tensões são altas na Europa Central devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia.