Presidente libanês exige retirada do exército israelense do sul até 26 de janeiro

O presidente libanês, Joseph Aoun, pediu neste sábado (18) a retirada do exército israelense do sul do país "dentro dos prazos estabelecidos" pelo acordo de cessar-fogo que encerrou a guerra entre o Hezbollah e Israel, ou seja, antes de 26 de janeiro.

"O Líbano está comprometido com a necessidade de retirada das forças israelenses de seus territórios ocupados dentro do prazo estabelecido pelo acordo de cessar-fogo", disse o chefe de Estado ao receber o secretário-geral da ONU, António Guterres.