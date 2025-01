Presidente destituído da Coreia do Sul é formalmente preso

A Justiça da Coreia do Sul ordenou, formalmente, a prisão do presidente destituído Yoon Suk Yeol na manhã de domingo (horário local) sob a acusação de insurreição. Ele é investigado por conta da declaração de lei marcial, que suspende liberdades políticas, no começo de dezembro. A prisão de Yoon pode marcar o início de um longo período de custódia, com duração de meses ou mais.

A decisão de prender Yoon desencadeou distúrbios no Tribunal Distrital Ocidental de Seul, onde dezenas de seus apoiadores destruíram a porta principal e as janelas do tribunal. Eles usaram cadeiras de plástico e escudos que conseguiram arrancar dos policiais. Alguns entraram em um corredor e foram vistos jogando objetos e usando extintores de incêndio.