Meloni, na linha de frente da UE para seduzir Trump

No entanto, analistas alertam que a União Europeia, preocupada com os planos do presidente eleito dos Estados Unidos para tarifas e a guerra na Ucrânia, não deve considerar a líder de extrema direita como uma mediadora eficaz ou confiável.

Com uma noite de cinema em Mar-a-Lago, tendo sido convidada para a posse na segunda-feira e seu bom relacionamento com Elon Musk, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, se posicionou como a líder europeia mais próxima de Donald Trump.

E isso apesar do histórico da líder nacionalista de ser altamente crítica à UE, o que levantou dúvidas sobre se ela estava agindo em seu próprio interesse ou no interesse do bloco.

Meloni construiu um bom relacionamento com o presidente americano em fim de mandato, Joe Biden, um democrata, que elogiou seu forte apoio à Ucrânia em sua guerra com a Rússia.

Ela também defendeu o direito de Musk de se manifestar depois que o bilionário, dono da rede social X, gerou indignação com suas críticas aos dirigentes do Reino Unido e da Alemanha.

- Preencher uma lacuna -

"Giorgia Meloni tem melhores relações com Trump do que com qualquer outro [importante] líder europeu. No entanto, eu não chamaria isso de um relacionamento especial", disse Teresa Coratella, do Conselho Europeu de Relações Exteriores.

Em grande medida, Meloni está "preenchendo uma grande lacuna no atual debate europeu sobre o que fazer com Trump ou o que fazer com Elon Musk", disse à AFP.

Trump elogiou seu "ótimo relacionamento" com o presidente francês, Emmanuel Macron, mas os dois têm visões políticas muito diferentes.

Já o primeiro-ministro nacionalista húngaro, Viktor Orban, tem o apoio de Trump, mas está em desacordo com Bruxelas e tem poucos aliados.

Orban também foi convidado para a posse, junto com outros políticos europeus de extrema direita, como o britânico Nigel Farage, o espanhol Santiago Abascal, o francês Éric Zemmour e dois líderes proeminentes do partido Alternativa para a Alemanha (AfD).

"Meloni não agirá pela Europa, agirá por si mesma", disse Nathalie Tocci, diretora do Instituto de Relações Internacionais da Itália. "E se a consequência for que a Europa seja enfraquecida, ela não se importará", acrescentou.

