Goretzka faz 2 e Bayern vence Wolfsburg no Campeonato Alemão

O Bayern de Munique se manteve firme na liderança do Campeonato Alemão com a vitória por 3 a 2 sobre o Wolfsburg (7º) neste sábado (18), pela 18ª jornada. No frio de -2 graus na Baviera, Leon Goretzka aqueceu os torcedores do Bayern abrindo o placar aos 20 minutos, mas o argelino Mohamed Amoura deixou tudo igual pouco depois (24').

Aos 39, o time de Munique voltou a ficar em vantagem com um gol do francês Michael Olise, que no segundo tempo deu a assistência para Goretzka fazer mais um (62').

Na reta final (88'), Amoura marcou novamente para o Wolfsburg e deu emoção aos últimos minutos de partida, mas os três pontos acabaram com o Bayern. A vitória do líder poderia ter sido mais elástica pelas oportunidades criadas e se não fosse a intervenção do BAR para anular um gol de Joshua Kimmich nos acréscimos do primeiro tempo. Esta foi a quarta vitória consecutiva do Bayern de Munique na Bundesliga (a quinta levando em conta todas as competições). A equipe soma agora 45 pontos, sete a mais que o vice-líder, o Bayer Leverkusen, que ainda neste sábado recebe o Borussia Mönchengladbach (11º).

O time bávaro também conseguiu manter a cômoda vantagem de nove pontos sobre o Eintracht Franckfurt (3º), que na sexta-feira venceu o Borussia Dortmund (10º), em crise. Com a tranquilidade do dever cumprido, o técnico Vincent Kompany e seus jogadores já podem começar a pensar na visita ao Feyenoord na próxima terça-feira, no retorno da Liga dos Campeões. O Gigante da Baviera é o décimo colocado na fase de liga da Champions e tem apenas duas rodadas para ficar entre os oito melhores, que se classificam para as oitavas de final sem precisar passar por um perigoso 'playoff'.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt - B. Dortmund 2 - 0 - Sábado: