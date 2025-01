Conheça os Trump: a família do magnata está de volta

É provável que o clã de Donald Trump se envolva menos nos assuntos da Casa Branca do que no primeiro mandato do republicano, mas alguns vão continuar a desempenhar um papel-chave como assessores não oficiais quando ele voltar à Presidência, na segunda-feira (20).

No primeiro mandato de seu marido, ela fez o mesmo.

Filho mais velho do futuro presidente dos Estados Unidos, Don Jr é conhecido por saber medir a temperatura das bases trumpistas.

Não se espera que Donald Trump Jr assuma nenhum papel oficial na Casa Branca, mas ele continuará no cargo de vice-presidente-executivo da holding da família, a Trump Organization.

O empresário de 47 anos influenciou na decisão do pai para escolher o senador J.D. Vance como companheiro de chapa na campanha de 2024.

Ivanka Trump se afastou da política ao final do primeiro mandato do pai, depois de ter sido uma de suas principais assessoras.

"A razão principal pela qual não vou voltar a servir agora é que conheço o custo e é um preço ao qual não estou disposta a submeter meus filhos", disse Ivanka, de 43 anos, mãe de três filhos, ao podcast "Him & Her Show", antes da posse do pai.

Seu marido, Jared Kushner, também foi assessor de Donald Trump, particularmente nos diálogos com os líderes dos países do Golfo Pérsico na época da negociação dos Acordos de Abraão, em 2020.

Embora desta vez não tenha nenhum papel atribuído, segundo a CNN, espera-se que ele seja um assessor não oficial do presidente republicano sobre o Oriente Médio.

- Eric Trump -

O mais novo dos filhos do primeiro casamento do milionário, Eric Trump, assim como seu irmão mais velho, Donald Jr, passou o primeiro mandato como vice-presidente da Trump Organization, aparecendo em comícios e na televisão para defender o pai.

Aos 41 anos, espera-se que siga desempenhando estas funções nos próximos anos.

Sua esposa, Lara Trump, que tenta seguir carreira como cantora pop, demitiu-se recentemente do cargo de vice-presidente do Partido Republicano.

- Tiffany Trump -

Filha única do segundo casamento de Donald Trump com Marla Maples, Tiffany Trump fez poucas aparições públicas ao lado do pai em seu primeiro mandato.

Formada em direito, com 31 anos, ela participou de alguns comícios em 2024, mas tem a intenção de se manter afastada dos assuntos políticos e, aparentemente, está grávida, segundo veículos de imprensa americanos.

- Barron Trump -

Com mais de dois metros de altura, Barron Trump, de 18 anos, parece disposto a dar forma à sua própria carreira política.

Sua mãe, Melania, tentou mantê-lo afastado dos holofotes no primeiro mandato do pai.

Como estudante universitário, é provável que Barron tenha influenciado na estratégia do republicano junto aos eleitores jovens em 2024, incentivando-o a ser entrevistado por Adin Ross, um youtuber americano famoso.

- Família política -

Charles Kushner, pai de Jared, será embaixador na França. Ele foi condenado por evasão fiscal e coerção de testemunhas, mas Donald Trump o indultou em 2020.

Massad Boulos, sogro de Tiffany, será conselheiro para o Oriente Médio.

