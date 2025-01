UE e México enceram negociações a três dias da posse de Trump

A União Europeia e o México concluíram as longas negociações para modernizar seu acordo global bilateral, encerrando as discussões a apenas três dias da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

O acordo global original entre a UE e o México entrou em vigor no ano 2000. Em 2016, as duas partes iniciaram as complexas negociações para modernizar os documentos.

O comércio entre a UE e o México em 2023 alcançou 84 bilhões de dólares (R$ 509 bilhões na cotação atual).

- Uma "nova era" -

De acordo com a UE, a parte comercial do acordo oferecerá às empresas europeias acesso a contratos públicos do governo mexicano em condições de igualdade com as empresas locais.