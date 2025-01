Sindicatos e empregadores começam a renegociar impopular reforma da Previdência de Macron

Quase dois anos depois, a agitação continua e, nas eleições legislativas antecipadas de 2024, a coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) fez campanha com a promessa de revogar a reforma. Embora tenham vencido as eleições, Macron não os colocou no comando do governo.

Com a França atolada em uma profunda crise política, que já levou à queda do primeiro-ministro conservador Michel Barnier em dezembro, seu sucessor, o centrista Bayrou, tentou negociar com os socialistas as condições que o impediriam de ser censurado.

Embora os socialistas, que contestavam dentro do NFP, pedissem a suspensão temporária da reforma, Bayrou, um aliado histórico de Macron, concordou em simplesmente reabrir o debate e modificá-lo, se os sindicatos e os empregadores chegassem a um acordo.