Rússia e Irã assinam novo pacto estratégico que fortalece laços militares e comerciais

O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo iraniano, Massoud Pezeshkian, assinaram o acordo em uma cerimônia no Kremlin, em Moscou.

Rússia e Irã assinaram um novo tratado estratégico, nesta sexta-feira (17), que fortalece seus laços militares e econômicos, um pacto entre dois países sob duras sanções que provavelmente disparará alarmes no Ocidente.

O conteúdo do texto não foi divulgado, mas após assinar o documento, Putin comemorou os "objetivos ambiciosos" do acordo e enfatizou que os dois países estão "unidos" para levar seu relacionamento "a um novo patamar".

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump retirou Washington do acordo nuclear com o Irã assinado em 2015 com a comunidade internacional e impôs sanções severas como parte de sua política de "pressão máxima" contra Teerã.

O anúncio foi feito poucos dias antes do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assumir o cargo.

Antes da assinatura, Putin enfatizou que o pacto oferece "um novo ímpeto em quase todas as áreas de cooperação".

Segundo o presidente iraniano, o acordo permitirá "dinamizar" e fortalecer os laços, disse ele, no Kremlin.

Rússia e Irã, juntamente com China e Coreia do Norte, apresentam-se como contrapesos à influência dos Estados Unidos. Eles criaram laços estreitos, especialmente militares, e apoiam-se mutuamente em uma série de questões internacionais, do Oriente Médio ao conflito na Ucrânia.

Pezeshkian, que chegou a Moscou na manhã desta sexta-feira, depositou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido e se encontrou com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin.

O acordo desta sexta-feira abordará "cooperação econômica e comercial nas áreas de energia, meio ambiente e questões de defesa e segurança", disse a embaixada iraniana na Rússia na semana passada.