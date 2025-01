Retrato oficial de Donald Trump como presidente dos EUA é divulgado

Os retratos oficiais do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e de seu vice, JD Vance, foram divulgados nesta quinta-feira, 16. A posse de ambos ocorre na próxima segunda-feira, 20.

A expressão de Trump chamou atenção da imprensa americana: o presidente eleito está com a cabeça levemente inclinada para baixo, um semblante sério e com uma sobrancelha arqueada. Já Vance está com uma postura mais tradicional, sorrindo e com os braços cruzados.