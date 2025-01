ONGs estão prontas para levar ajuda humanitária a Gaza, embora temam obstáculos

Centenas de caminhões aguardam do lado egípcio da fronteira com o território palestino e o Ministério das Relações Exteriores egípcio defendeu, na quinta-feira, uma distribuição rápida da ajuda humanitária.

"Tudo foi destruído, as crianças estão nas ruas, não podemos nos contentar com uma única prioridade", declarou à AFP Amande Bazerolle, coordenadora da organização Médicos sem Fronteiras (MSF), falando por telefone de Gaza.

Nos refúgios improvisados instalados em escolas, casas bombardeadas e cemitérios, centenas de milhares de pessoas não têm "lonas de plástico" para se proteger das intempéries, disse à AFP Gavin Kelleher, do Conselho norueguês para os Refugiados (CNR).

Sua organização terá que se concentrar especialmente no fornecimento de "lonas, cordas e equipamentos para tapar os buracos" nos abrigos. "Ao menos até deixarmos de ver crianças morrendo de hipotermia", declarou, falando de Gaza.

Na semana passada, a hipotermia matou ao menos oito pessoas, quatro delas recém-nascidos, três bebês e um adulto, no centro e no sul de Gaza, segundo um balanço do ministério da Saúde do Hamas, usado pela Organização Mundial da Saúde.