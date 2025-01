Neymar diz que PSG fracassou por causa de "ego" e admite "briguinha" com Mbappé

O atacante Neymar considerou que o poderoso PSG, no qual jogou ao lado de Lionel Messi e Kylian Mbappé, falhou devido ao ego dos jogadores e afirmou que o craque francês tinha ciúmes da sua boa relação com o astro argentino.

"Era ego de todo mundo. Um jogo era um, no outro jogo era outro, no outro eram quatro, cinco jogos seguidos, aí não tem como dar certo. Hoje em dia, se ninguém corre e ninguém se ajuda, é impossível ganhar".

O camisa 10 da seleção brasileira, de 32 anos, dividiu o vestiário do PSG com Mbappé e Messi entre 2021 e 2023. Embora o trio tenha gerado muitas expectativas, não conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Europa, grande aposta do clube francês.

Além disso, em Paris, Neymar teve problemas com Mbappé.

Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo, quando chegou, foi fundamental. Eu brincava, dizia que ele seria um dos melhores, ajudava, conversava. Ele ia na minha casa. A gente saía para jantar", disse 'Ney'.

"A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado. Acho que ele não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas, as mudanças de comportamento", acrescentou.